Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerinde yer alan bir markette, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm marketi sararak büyük bir alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edilerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, marketteki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, market ve içerisindeki tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve oluşan maddi hasarın boyutu yapılacak incelemelerin ardından netleşecek. Yangın, bölge halkı arasında endişeye yol açarken, çevredeki diğer binalarda herhangi bir zarar meydana gelmediği bildirildi.