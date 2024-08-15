Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan yangın, hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Saat 09.51'de başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

Yangını önleme çalışmaları sürüyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi önemli ziyaret noktaları, yangının ilerlemesi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı. Ayrıca, Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) girişler durduruldu.

Yangına müdahale eden ekipler, havanın kararmasıyla birlikte karadan çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeli yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

Yangının tarihi alanlara zarar vermemesi için yoğun bir mücadele sürerken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yangının kontrol altına alınması ve olası hasarın tespiti için çalışmalar devam ediyor.