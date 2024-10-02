Manisa'da ve Yozgat'ta organize suç örgütlerine yapılan "Kuyu-31" operasyonları, büyük yankı uyandırdı. Elebaşıları Doğan Gezekli ve Ahmet Doğan olan iki suç örgütüne yönelik operasyonlarda 30 kişi yakalandı.

İki farklı suç örgütüne büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Manisa ve Yozgat merkezli operasyonlar Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da da gerçekleştirildi. Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta ise cezaevinde bulunan Ahmet Doğan liderliğindeki iki ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildi. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde 30 şüpheli gözaltına alındı.

Suçlamalar ağır

Yakalanan şüpheliler hakkında eğlence mekanlarını tehdit ve cebirle ele geçirmeye çalışma, esnaflara yönelik iş yerlerini kurşunlama, zorla senet imzalatma, silah ticareti yapma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi pek çok ağır suçtan soruşturma başlatıldı. Ayrıca, silahla kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve vergi usul kanununa muhalefet etme gibi suçlar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında.

Operasyonlar sırasında güvenlik güçleri, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirdi. Bu kapsamda suç örgütlerinin silah ve uyuşturucu ticareti faaliyetlerinin de engellendiği belirtiliyor.