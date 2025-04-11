Manisa'da 12 Nisan 2025'te yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C'ye kadar çıkacak, gece ise 3°C'ye düşecek.
Manisa Hava Durumu: 12 Nisan 2025
Manisa'da 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 13°C civarında olacak, gece ise 3°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Yağmur nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin, yağmura karşı önlem almaları önem taşıyor. Nem oranı ise yüksek olacak.
Hava Durumu Özeti:
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Yüksek Sıcaklık: 13°C
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Düşük Sıcaklık: 3°C
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Yağış: Gün boyu yağmur bekleniyor.
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Nem: Yüksek nem oranı.
Vatandaşlara öneriler
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Yağmura karşı şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın.
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Katmanlı giyinerek sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.
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Havanın soğumasıyla birlikte gece sıcaklıkları 3°C'ye kadar düşebilir.
Manisa saatlik hava durumu:
|Saat
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|00:00
|12
|Yağmur
|03:00
|11
|Yağmur
|06:00
|10
|Yağmur
|09:00
|12
|Yağmur
|12:00
|14
|Yağmur
|15:00
|13
|Yağmur
|18:00
|12
|Yağmur
|21:00
|11
|Yağmur