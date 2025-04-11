Manisa'da 12 Nisan 2025'te yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C'ye kadar çıkacak, gece ise 3°C'ye düşecek.

Manisa Hava Durumu: 12 Nisan 2025

Manisa'da 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 13°C civarında olacak, gece ise 3°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Yağmur nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin, yağmura karşı önlem almaları önem taşıyor. Nem oranı ise yüksek olacak.

Hava Durumu Özeti:

Yüksek Sıcaklık: 13°C

Düşük Sıcaklık: 3°C

Yağış: Gün boyu yağmur bekleniyor.

Nem: Yüksek nem oranı. Muğla'da ormanlara giriş o tarihten itibaren yasak!

Vatandaşlara öneriler

Yağmura karşı şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın.

Katmanlı giyinerek sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

Havanın soğumasıyla birlikte gece sıcaklıkları 3°C'ye kadar düşebilir.

Manisa saatlik hava durumu:

Saat Sıcaklık (°C) Hava Durumu 00:00 12 Yağmur 03:00 11 Yağmur 06:00 10 Yağmur 09:00 12 Yağmur 12:00 14 Yağmur 15:00 13 Yağmur 18:00 12 Yağmur 21:00 11 Yağmur