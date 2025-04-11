Manisa'da 12 Nisan 2025'te yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C'ye kadar çıkacak, gece ise 3°C'ye düşecek.

Manisa Hava Durumu: 12 Nisan 2025

Manisa'da 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 13°C civarında olacak, gece ise 3°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Yağmur nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin, yağmura karşı önlem almaları önem taşıyor. Nem oranı ise yüksek olacak.

Hava Durumu Özeti:

Vatandaşlara öneriler

  • Yağmura karşı şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın.

  • Katmanlı giyinerek sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olun.

  • Havanın soğumasıyla birlikte gece sıcaklıkları 3°C'ye kadar düşebilir.

Manisa saatlik hava durumu:

Saat Sıcaklık (°C) Hava Durumu
00:00 12 Yağmur
03:00 11 Yağmur
06:00 10 Yağmur
09:00 12 Yağmur
12:00 14 Yağmur
15:00 13 Yağmur
18:00 12 Yağmur
21:00 11 Yağmur

Kaynak: HABER MERKEZİ