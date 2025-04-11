İzmir'de 12 Nisan Cumartesi günü parçalı bulutlu hava ve öğleden sonra hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Akşam ise yağışın etkisini artırması öngörülüyor.

İzmir’de 12 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerine doğru yağışın etkisini artırması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Gün boyu kuzey yönünden esen hafif rüzgarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Günlük Hava Durumu Özeti

En Yüksek Sıcaklık: 15°C

En Düşük Sıcaklık: 5°C

Beklenen Hava Olayları: Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur, akşam saatlerinde yağışın artması.

Rüzgar: Kuzey yönünden 10-15 km/s hızında.

Nem Oranı: %60–70 aralığında.

Saatlik Hava Durumu Tablosu

Saat Hava Durumu Sıcaklık Hissedilen Rüzgar (Yön/Hız) 00:00 Açık 7°C 6°C D / 7 km/s 03:00 Açık 6°C 5°C DGD / 6 km/s 06:00 Az Bulutlu 5°C 3°C DGD / 8 km/s 09:00 Parçalı Bulutlu 9°C 7°C GD / 9 km/s 12:00 Hafif Yağmurlu 13°C 11°C GB / 12 km/s 15:00 Yağmurlu 15°C 13°C GB / 15 km/s 18:00 Yağmurlu 11°C 9°C GB / 13 km/s 21:00 Az Bulutlu 7°C 5°C G / 10 km/s 00:00 Açık 6°C 4°C G / 9 km/s

Veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir hava tahmin kaynaklarından alınmıştır. İzmir’de dışarıda vakit geçireceklerin, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışa karşı hazırlıklı olmaları önerilir.