Benzin ve motorin fiyatları İzmir'e kıyasla daha yüksek seviyelerde sabitlenmiş durumda.

Benzin ve motorin fiyatlarında 8 kuruşluk fark dikkat çekiyor

Manisa genelinde güncel akaryakıt fiyatları ilçeler arasında değişiklik göstermiyor. Ancak İzmir'e kıyasla litre başına 8 kuruşluk bir fiyat farkı oluştu. 6 Mayıs 2025 itibarıyla Manisa ve tüm ilçelerinde belirlenen akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 46,25 TL/LT

Motorin: 46,64 TL/LT

LPG: 26,09 TL/LT

Turgutlu, Salihli, Soma, Akhisar, Şehzadeler, Yunusemre ve diğer tüm ilçelerde fiyatlar bu seviyede uygulanıyor. Bu durum, il genelinde fiyat birliğinin korunduğunu ancak çevre illerle kıyaslandığında küçük fiyat farklarının oluştuğunu gösteriyor.

Fiyat artışı neye bağlanıyor?

Sektör kaynakları, dağıtım firmalarının lojistik ve il içi bayilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyatlarda ufak çaplı güncellemeye gittiğini ifade ediyor. Ayrıca Manisa'da bazı dağıtım firmalarının uyguladığı taşıma farklarının da bu küçük fiyat farklarında etkili olduğu belirtiliyor.

Manisa'daki tüketiciler için bu farklar henüz ciddi bir yük oluşturmamakla birlikte, akaryakıt fiyatlarının kısa vadede yeniden artışa geçip geçmeyeceği merak konusu.