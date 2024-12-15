NBA’in yıldız oyuncularından Giannis Antetokounmpo, EuroLeague hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milwaukee Bucks forması giyen Yunan oyuncu, EuroLeague’in heyecan verici atmosferine ve Final Four deneyimine dair görüşlerini paylaştı.

EuroLeague atmosferi NBA’ye öneri

Giannis, NBA ve EuroLeague arasındaki atmosfer farkını vurguladı. NBA Cup'ta finale yükseldikleri anı hatırlatan yıldız oyuncu, "Keşke NBA’de de EuroLeague’deki atmosfer olsa" diyerek, her iki ligdeki oyun ortamını kıyasladı.

Fenerbahçe ve diğer taraftarlar harika bir atmosfer yaratmıştı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague Final Four’u için Berlin’de bulunan Giannis, Fenerbahçe taraftarlarını özellikle övdü. Yunan oyuncu, Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid ve Olympiakos taraftarlarının maçlarda yarattığı atmosferin büyüleyici olduğunu belirtti. "Bu taraftarlar harika bir atmosfer yaratmıştı" diyen Giannis, EuroLeague’in enerjik atmosferinin NBA maçlarına da ilham verebileceğini düşündüğünü belirtti.

Final Four deneyimi

Giannis, EuroLeague Final Four’daki atmosferin NBA maçlarından çok daha canlı ve heyecan verici olduğunu ifade etti. EuroLeague'in, taraftarların takımlarına olan bağlılığı ve coşkusu sayesinde benzersiz bir atmosfer sunduğunu dile getirdi