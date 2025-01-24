Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek çölyak ve fenilketonüri hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım atıyor. Belediye, yıl boyunca düzenli olarak dağıttığı gıda paketleriyle, hastaların özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Gıda paketlerinde, çölyak hastalarına uygun glutensiz un, makarna, tarhana ve pişmaniye gibi ürünler ile fenilketonüri hastalarının diyetine uygun malzemeler yer alıyor.

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Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu projeyle hastaların daha sağlıklı ve dengeli beslenebilmelerini sağlamak için yıl boyunca dört kez düzenli olarak gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Zeyrek, "Hemşehrilerimiz, belediyemizin resmi internet sitesindeki sosyal yardım destek başvuru bölümünden kolayca başvuru yapabilir. Başvuruları değerlendirdikten sonra gıda paketlerini evlerine teslim ediyoruz. Bu destekle yalnızca bireylerin değil, ailelerin de yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çölyak ve fenilketonüri hastalıklarının tanımı

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın glütene karşı ömür boyu süren alerjisi ile ortaya çıkan bir hastalık olarak bilinir. Bu hastalar, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durmak zorundadır. Fenilketonüri ise kalıtımsal bir metabolik hastalık olup, tedavi sürecinde fenilalanin içeren gıdaların sınırlı tüketilmesi gerektiği özel bir diyet uygulanır. Bu diyetin, bireylerin sağlıklı gelişimi için yaşam boyu dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir.

Sağlık ve ekonomik açıdan sağlanan destekler

Bu sosyal yardım projesi, hem sağlık hem de ekonomik açıdan hastalara büyük bir destek sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak adına bu önemli adımı atarak, sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koymuş oldu.