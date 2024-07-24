Manisa'da Dursallı Bağlantı Yolunda Durmayan Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Durasıllı – Taytan ve İğdecik – Durasıllı mahalleleri arasındaki uzun yıllardır yapılmayan bağlantı yollarının inşasına başladı. Bu proje, mahalle sakinlerinin ulaşım sorunlarını çözmeyi ve mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yol çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Durasıllı Mahallesi ile Taytan Mahallesi ve İğdecik Mahallesi ile Durasıllı Mahallesi arasındaki bağlantı yolu çalışmalarını başlattı. Ekipler, yıllardır ihmal edilen bu yolların inşasını hızlandırarak, mahalle sakinlerinin ulaşım sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Mahalle sakinlerine müjde

Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, yol yapım çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalleler arasındaki ulaşım kolaylaşacak ve bölge halkının yaşam kalitesi artacak.

Projenin önemi ve devamlılığı

Bu tür altyapı projelerinin Salihli'nin her köşesine hizmet götürmeyi amaçladığını vurgulayan yetkililer, benzer projelerin devam edeceğini açıkladı. Bölgedeki diğer yolların da bakım ve onarımı için çalışmalar planlandığını belirttiler. Salihli Belediyesi’nin bu projeleri, yerel halkın ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli adımlar olarak görülüyor.

Yerel halk, yol yapım çalışmalarının başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu yolların yapılması bizim için büyük bir rahatlık olacak. Ulaşım sorunlarımız çözülecek ve mahalleler arası bağlantımız güçlenecek" diye görüş bildirdiler.