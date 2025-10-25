Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Şenayi A’yı öldüren, kızını ise yaralayan Fırat A. hakkında karar çıktı. Sanık, “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Manisa Turgutlu’da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra bıçakla saldırarak eşini öldüren ve kızını yaralayan Fırat A. (45) hakkında mahkeme kararını verdi.
Turgutlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.
Duruşmaya, hayatını kaybeden Şenayi A’nın (44) ailesi ve avukatları katıldı.
“Pişmanım” dedi, mahkeme indirim uygulamadı
Son sözü sorulan sanık Fırat A., “Pişmanım, beraatımı istiyorum” dedi.
Ancak mahkeme heyeti, sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan ceza verdi.
Sanık,
-
Eşine yönelik eyleminden dolayı “kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,
-
Kızına yönelik eyleminden dolayı “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,
-
Ayrıca silahla yaralama suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.
“Adalet yerini buldu”
Müşteki ailenin avukatı Ömer Duman, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkeme adaletli bir karar verdi. Müvekkil aile adına memnuniyet duyuyoruz, adalet yerini buldu” dedi.
Eşini öldürüp kızını yaralamıştı
Olay, 19 Nisan’da Turan Mahallesi'nde meydana geldi.
Evde çıkan tartışmada Fırat A., eşi Şenayi A. ve 8 yaşındaki kızı D.A’yı defalarca bıçakladı.
Anne Şenayi A. yaşamını yitirirken, yaralanan küçük kız hastanede tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan Fırat A., polis ekiplerince ayağından vurularak yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.