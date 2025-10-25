CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1’e kayyum atanması ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, iktidarı “medyayı sansür etmek”le suçladı.

CHP lideri Özgür Özel’den TELE1’e kayyum tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve ardından kanala kayyum atanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Özel, yaptığı açıklamada, “Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!” diyerek iktidara seslendi.

“TELE1 emekçilerinin yanındayız”

CHP lideri Özel, TELE1’in hedef alınmasının, kanalda yapılan gerçek haberlerden rahatsızlık duyulmasından kaynaklandığını belirtti.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız."

“TELE1’i sustursanız da milleti susturamazsınız”

Özel, iktidarın medyaya yönelik baskı politikalarına karşı duracaklarını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak herkese ‘Bir gün sıra size gelecek’ diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!”

TELE1’e kayyum atanması kararı, medya kuruluşları, gazeteciler ve muhalefet partileri tarafından “basın özgürlüğüne müdahale” olarak değerlendirildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran karar sonrası çok sayıda gazeteci ve siyasetçi dayanışma mesajları paylaştı.