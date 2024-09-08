Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 37 yaşındaki Yılmaz Akman’ın, 19 yaşındaki hamile partneri Sude Naz A.’yı sokak ortasında sopa ile dövdüğü öğrenildi. Akman, Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayarak defalarca sopa ile darp etti. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmeyince, polis ekipleri çağrıldı ve Akman gözaltına alındı.

Zanlının geçmişi ve yargılanma süreci

Yılmaz Akman’ın 18 suç kaydı bulunduğu ve adli kontrol altında olduğu belirtildi. Olayın ardından tutuklanan Akman, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, "Beden ve ruh sağlığı açısından kendini savunamayacak durumda olan kadını silahla kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6,5 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Akman’ın kadına yönelik şiddeti detaylı olarak ele alındı.

Mağdur kadının açıklamaları ve tepkiler

5,5 haftalık hamile olduğunu belirten Sude Naz A., olay sırasında “Hamileyim, yardım edin” diye bağırmasına rağmen çevredeki insanların yardım etmediğini ifade etti. Yaşadığı şiddet sonrası düşük tehlikesi geçirdiğini belirten Sude Naz A., Akman’ın en ağır cezayı almasını ve hapisten çıkmamasını talep etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, kadına yönelik şiddetle ilgili duyarlılığı artırdı ve yetkililerin hızlı ve adil bir yargılama süreci yürütmeleri beklendi.

Zanlının savunması ve toplumsal tepkiler

Yılmaz Akman, ifadesinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve eylemini kabul etti. Akman’ın daha önce de suç kaydının bulunduğu ve adli kontrol kapsamında haftada üç gün imza verdiği öğrenildi. Davanın ilk duruşma tarihinin 15 gün içinde belli olacağı belirtilirken, mağdur Sude Naz A.’nın durumu ve adli sürecin yakından takip edilmesi bekleniyor.