Gümüşhane-Bayburt Karayolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen kaza, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybeden yolcu otobüsünün istinat duvarına sürtmesiyle gerçekleşti. 2'si çocuk toplam 14 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İstinat duvarına sürttü

Gümüşhane-Bayburt Karayolu üzerinde, Erzurum-Trabzon seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 AU 083 plakalı yolcu otobüsü, sürücü Zekeriya Y.'nin kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına sürttü. Kazanın ardından otobüs metrelerce sürüklenerek durdu. Otobüsün sağ tarafındaki camlar kırılırken, Ayşe Hazal Saraç, Sinem Saraç, Jale Aydoğdu, Cemil Bektaş, Tuba Nur Demir, R.K. (7), Tenzile Kabur, Ömer Aydoğdu, Azra Karaköse, İ.G.S. (10), Mertcan Altuntaş, Nemide Demir, Çiğdem Adakul ve İlknur Yıldırım yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanmayan yolcular, başka bir otobüsle Gümüşhane Otobüs Terminali'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında sürücü Zekeriya Y.'nin ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü bildirildi.

"Yatarak tedavi gören kimse yok"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, kazada durumu ağır olan bir yaralının bulunmadığını belirtti. Baruş, “6 ambulans ve 18 sağlık personeli ile müdahale ettik. Camların patlaması sonucu hafif yaralanmalar meydana geldi. Şu anda hastanede ayakta tedavi gören yaralılarımız var. Yatarak tedavi gören kimse yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Vali Baruş, yaralıları hastanede ziyaret ederek, yaralıların 5'inin 18 yaşından küçük olduğunu ve kısa sürede taburcu edilmelerinin beklendiğini belirtti.