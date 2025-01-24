Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazisi Abdullah Gencerler’in vefatının yedinci gününde anlamlı bir anma programı düzenledi. Etkinlik, Gencerler’in evinin önünde yemek ikramı ve mevlit okutulmasıyla gerçekleştirildi. Programa şehit aileleri, gaziler ve halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Etkinlikte, Gencerler’in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla dualar okundu.

Şehitler ve gaziler için mevlit okundu

Anma programında, şehitler ve gaziler için özel olarak mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yemek hayrı ile etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu. Etkinlikte yapılan hayırlar ve edilen dualar, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarını bir kez daha yad etti. Katılımcılar, Gencerler ve tüm şehitler için rahmet diledi.

Şehit ailelerine ve gazilere destek mesajı

Programa katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, yaptığı açıklamada, “Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Abdullah Gencerler’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.