Manisa'da orman yangınları gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Dün Kırkağaç ilçesinde başlayan orman yangınının ardından, bu kez Yunusemre ilçesinin Osmancalı Mahallesi yakınlarında yeni bir yangın meydana geldi. Saat 17.15 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yunusemre ilçesindeki yangın

Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını hızla büyüdü. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye geniş çaplı bir müdahale gerçekleştiriliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına müdahale için 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının geniş alanlara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Kırkağaç ilçesinde durum

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını da devam ediyor. Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken, Yunusemre ilçesindeki yangının ortaya çıkması, Manisa'daki yangın mücadelesini daha da zorlu hale getirdi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler yangının büyümesini önlemeye yönelik olarak devam ediyor.

Müdahale ve önlemler

Yangın bölgelerinde can ve mal kaybını önlemek için geniş çaplı önlemler alınıyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için yoğun çaba gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Bölge halkı da yetkililerin uyarılarına dikkat ederek, tahliye ve güvenlik önlemlerine uyuyor.