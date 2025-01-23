Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Kırmızı Yol uygulamasının sona erdiğini duyurdu. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşların yüzde 86'lık onayıyla uygulamanın kaldırıldığını belirtti.

Kırmızı yol uygulaması sonlandırıldı

2019 yılında faaliyete geçen Kırmızı Yol, yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanımına sunulmuştu. Ancak yapılan ankette halkın büyük çoğunluğu, uygulamanın sonlandırılmasını istedi. Bu doğrultuda UKOME tarafından alınan karar ile Kırmızı Yol uygulaması sonlandırıldı.

Yeşil yol uygulaması başlıyor

Kırmızı Yol'un yeşil renge boyanarak araç trafiğine açılacak olması, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi üzerindeki trafik akışını değiştirecek. Bu bölgelerde, toplu taşıma araçları ve özel araçlar çift yönlü olarak hareket edebilecek.

Ulaşımda hızlanma sağlanacak

Yeni düzenleme ile 3 bin 700 metrelik güzergah üzerindeki durak sayısı 13'ten 10'a düşürülerek ulaşımın hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca, yolcu indirme-bindirme işlemleri için özel cepler oluşturulacak.

Trafik denetimleri artacak

Yolun araç trafiğine açılmasının ardından, trafik akışının sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemesi için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılacak. Kent Güvenlik Sistemi (KGS) üzerinden yapılan denetimlerle, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.