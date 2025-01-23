İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır 77 ilde düzenlenen "Narkokapan-9" operasyonlarının büyük bir başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirilirken, binlerce şüpheli gözaltına alındı.

Dev operasyon başarıyla gerçekleşti

Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 795 şüpheli yakalandı

Operasyonların bir diğer önemli sonucu ise 2 bin 795 şüphelinin yakalanmış olması. İçişleri Bakanı, bu başarılı operasyonların uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı pekiştirdiğini belirtti.