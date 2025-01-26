Olay, Çine ilçesine bağlı Bölüntü Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Zeytin toplamak için arazide çalışan N.K., taş duvar üzerinden düşerek yaralandı. Ancak yaralandığı bölgede araç yolunun bulunmaması, sağlık ekiplerinin olaya müdahalesini zorlaştırdı.

Ekiplerin koordineli kurtarma operasyonu

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yaralı şahsı kurtarmak için seferber oldu. Zorlu arazi şartlarında yaralıyı sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşıyan ekipler, N.K.’yı araç yoluna ulaştırdı. Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Hastaneye ulaştırılan N.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.