Edirne’de bir özel kreşte skandal iddia! 3 yaşındaki kız çocuğunun, öğretmeni tarafından ısırıldığı öne sürüldü. Baba Y.K.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de kreşte şok iddia

Edirne’de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Baba Y.K., kızının kolundaki morluğu fark edip olayı polise bildirdi.

Baba, kızının kolundaki izi görünce şoke oldu

3 yaşındaki kızını kreşten almaya giden baba Y.K., kızının ağladığını fark etti. Durumdan şüphelenen baba, kızına ne olduğunu sordu. Küçük kız, kolundaki morluğu gösterdi. Y.K., kızının kolunda açıkça görülen ısırık izini fark etti.

Polis ve bakanlık devreye girdi

Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi olan baba Y.K., kızının kreşte uyuduğu sırada öğretmen N.D. tarafından ısırıldığını iddia etti.

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. İddialar üzerine söz konusu kreşte inceleme başlatıldı.

Kreş yönetiminin, olayı doğrulayıp doğrulamadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri, mağdur çocuğun ve öğretmenin ifadelerini aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.