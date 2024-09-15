Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, uyuşturucu maddelerle ilgili yürütülen denetimlerde bir şüpheli yakalandı. Olay, Dinçer Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi.
Sentetik ecza haplar bulundu
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, rutin denetim sırasında şüpheli bir motosikleti durdurdu. Motosikletin sürücüsü K.E. (25) üzerinde yapılan aramada, sentetik ecza haplar bulundu. Polis ekipleri, hapların uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenerek gerekli testleri yapmak üzere el koydu.
Şüpheli gözaltına alındı
Yapılan testlerde hapların uyuşturucu içerdiği tespit edilirken, K.E. hakkında adli işlemler başlatıldı. Şüpheli, uyuşturucu maddelerle ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.