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Yapılan testlerde hapların uyuşturucu içerdiği tespit edilirken, K.E. hakkında adli işlemler başlatıldı. Şüpheli, uyuşturucu maddelerle ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosiklet li yunus timleri, rutin denetim sırasında şüpheli bir motosikleti durdurdu. Motosikletin sürücü sü K.E. (25) üzerinde yapılan aramada, sentetik ecza haplar bulundu. Polis ekipleri, hapların uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenerek gerekli testleri yapmak üzere el koydu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, uyuşturucu maddelerle ilgili yürütülen denetimlerde bir şüpheli yakalandı. Olay, Dinçer Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi.

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