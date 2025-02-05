Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, mahalle halkı için sosyal projelerini aralıksız sürdürüyor. Daha önce kurduğu ‘Mutlu Giyim Evi’ ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sunan Gönen, şimdi de mahalle sakinlerinin katkılarıyla sandalye, masa, çay ocağı, taziye ve mevlit çadırı ile küçük sehpalar temin ederek vatandaşların hizmetine sundu.

Projeler dikkat çekiyor

Mahalle halkının dayanışma ruhunu güçlendiren projeleriyle dikkat çeken Gönen, kurduğu muhtarlık bürosu sayesinde de vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt veriyor. Mahalle sakinleri, Gönen’in öncülüğünde hayata geçirilen bu sosyal destek projelerinden memnuniyet duyduklarını belirtiyor.