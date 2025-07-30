Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, Yunusemre Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı etkinlik kapsamında Muradiye At Çiftliği’ni ziyaret etti. Etkinlikte özel bireyler atlara binme deneyimi yaşarken doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından organize edilen sosyal sorumluluk etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal, merkez sorumluları, öğretmenler ve hayırsever vatandaşlar katıldı.

Özel bireyler atlarla buluştu

Etkinlikte 18 yaş üstü özel bireyler hem ata binme deneyimi yaşadı hem de atların sakinleştirici etkisini gözlemledi. Katılımcılar, doğayla temas ederek sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Yunusemre Belediyesi sosyal destek sağladı

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluma katılımlarını sağlamak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Başkan Yardımcısı, katılımcıların mutluluğunun kendilerini de memnun ettiğini belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlikler devam edecek

Yunusemre Belediyesi, özel bireylere yönelik sosyal ve rehabilite edici etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Belediye, bu tür organizasyonlarla özel bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemeye devam ediyor.