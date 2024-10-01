Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada tır, boş servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ş.G. (59) idaresindeki tır, A.A. (48) yönetimindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs menfeze çarpıp takla attı ve sürücü yaralandı. Kazanın şiddeti, minibüsün havada savrulmasına neden olurken, olay anı bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Minibüsün boş olması faciayı önledi

Minibüsün boş olması, olası bir facianın önüne geçti. Kazada minibüs sürücüsü A.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Minibüs havada uçtu

Kazanın gerçekleştiği anlar, bir aracın arka kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın minibüse çarpmasıyla aracın adeta havaya fırladığı ve menfeze çarparak takla attığı görülüyor. Kazanın bu denli şiddetli olmasına rağmen minibüsün boş olması, daha büyük bir felaketi önledi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan tır şoförünün ifadesine başvuruldu.