2021’den bu yana geleneksel hale gelen Masal Fabrikada Festivali, bu yıl da sanat, bilim ve sürdürülebilirliği buluşturarak katılımcılara dolu dolu bir deneyim sundu.

Bellek temasıyla geçmişe yolculuk

Laber Kimya’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Masal Fabrikada Festivali, İzmir Torbalı’nın Karakuyu Köyü’nde gerçekleşti. Festivalin bu yılki teması "Koku ve Bellek" olarak belirlendi ve bu tema etrafında çeşitli atölyeler, söyleşiler, masal anlatımları, kozmetik ve sağlık üzerine etkinlikler düzenlendi. Festivalin açılış konuşmalarını Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Laber Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman yaptı. Katılımcılar, masallar ve mitler eşliğinde geçmişe yolculuk yaparken, kendi parfüm ve kremlerini üretme fırsatı buldu.

Sanat ve bilim fabrikada buluşuyor

Laber Kimya, 2021 yılında başlattığı bu festivalle, Torbalı gibi sanayi ve tarımın merkezinde sanatla bilimi bir araya getirmeyi hedefledi. Festivalin yaratıcı ruhu, "Fabrikada masal olur mu?" sorusuyla başlayan bu yolculukta, her yıl daha da büyüyerek geleneksel hale geldi. Katılımcılar, masallar aracılığıyla eski kültürlerle bağ kurarken, sürdürülebilirlik konusundaki çeşitli paneller ve atölyelerle de bilgilendi. Festivalin zengin içeriği, bu yıl da bağımsız satıcılar ve yerel üreticiler için kurulan stantlarla daha da renklendi. Ziyaretçiler, yerel üreticilerin doğal ürünlerine ulaşma fırsatı yakaladı.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ön planda

Festival, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) destekleyen birçok aktiviteye de ev sahipliği yaptı. Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi gibi SKH’lerle uyumlu etkinlikler, ziyaretçilere çevre bilincini aşılamayı amaçladı. Festival süresince geri dönüşüm ve sıfır atık prensipleri ön planda tutuldu; katılımcılar, sürdürülebilir yaşam tarzlarına dair bilgi edindiler. Ayrıca, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar teması altında yapılan çalıştaylar, katılımcıların bu alandaki farkındalığını artırdı.

İki gün boyunca dolu dolu bir program

Festival boyunca düzenlenen masal anlatımları, katılımcılara hayal dünyasının kapılarını araladı. Koku ve bellek üzerine düzenlenen paneller, hem koku duyusunun insan belleği üzerindeki etkisini keşfetmeye hem de bu bağlamda kültürel mirasın nasıl yaşatılabileceğine odaklandı. Sokak oyunları ve yaratıcı atölyelerle dolu geçen iki gün, her yaştan katılımcının ilgisini çekerken, festivalin hem eğlenceli hem de eğitici yönüyle öne çıkmasını sağladı.

Bağımsız üreticilere destek

Festival kapsamında kurulan stantlarda bağımsız satıcılar ve yerel üreticiler, doğal ürünlerini tanıtma ve satış yapma imkânı buldu. Organik kozmetikten geleneksel el yapımı ürünlere kadar birçok seçenek, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festival, aynı zamanda küçük üreticilere destek olmayı amaçlayan bir platform haline gelerek sürdürülebilir ticaretin de altını çizdi.