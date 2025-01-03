Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları kurtararak hastaneye sevk etti.

Kazanın detayları

Olay, İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Ziya T. (59) idaresindeki 43 KZ 775 plakalı otomobil, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde duran İzzettin Ş. (53) yönetimindeki 35 BCT 899 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ağır yaralılar kurtarıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan Ziya T. ve yolcu Kıyas Y. (56) ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik tek şeritten akmaya başladı

Kaza sonrası İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.