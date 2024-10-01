Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki yeşil alanların bakımına devam ediyor. Bu çerçevede, Muradiye-Menemen yolundaki orta refüjlerde yoğun bir bakım çalışması yapıldı. Hedef, yol güzergâhındaki doğal estetiği artırmak ve çevreye daha sağlıklı bir görünüm kazandırmak.

Yeşil alanlarda hummalı çalışma

Manisa'nın kent estetiğini geliştirmek amacıyla Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Muradiye-Menemen yolundaki yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda, yol boyunca 5 kilometrelik alanda çimlerin biçimi ve ağaçların budanması gibi işlemler gerçekleştirildi.

Amaca uygun bakım

Yol güzergâhındaki yeşil alanların düzenlenmesi, hem trafik güvenliğini artırmak hem de bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarmak amacıyla yapıldı. Çimlerin düzgün bir şekilde biçimi, ağaçların sağlıklı bir şekilde budanması ile bu alanların daha estetik ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor.

Sağlıklı bir çevre için çalışmalar devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımına yönelik çalışmalarını sürdürecek. Bu sayede şehir genelindeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.