Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki yeşil alanların bakımına devam ediyor. Bu çerçevede, Muradiye-Menemen yolundaki orta refüjlerde yoğun bir bakım çalışması yapıldı. Hedef, yol güzergâhındaki doğal estetiği artırmak ve çevreye daha sağlıklı bir görünüm kazandırmak.

Aydın'da 2 Ekim 2024 Çarşamba günü su kesintisi var mı? Aydın'da 2 Ekim 2024 Çarşamba günü su kesintisi var mı?

Manisa'da Yeşil Alan Bakımı Muradiye Menemen Yolu Yenileniyor (1)

Yeşil alanlarda hummalı çalışma

Manisa'nın kent estetiğini geliştirmek amacıyla Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Muradiye-Menemen yolundaki yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda, yol boyunca 5 kilometrelik alanda çimlerin biçimi ve ağaçların budanması gibi işlemler gerçekleştirildi.

Manisa'da Yeşil Alan Bakımı Muradiye Menemen Yolu Yenileniyor (5)

Amaca uygun bakım

Yol güzergâhındaki yeşil alanların düzenlenmesi, hem trafik güvenliğini artırmak hem de bölgenin doğal güzelliğini ön plana çıkarmak amacıyla yapıldı. Çimlerin düzgün bir şekilde biçimi, ağaçların sağlıklı bir şekilde budanması ile bu alanların daha estetik ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor.

Manisa'da Yeşil Alan Bakımı Muradiye Menemen Yolu Yenileniyor (4)

Sağlıklı bir çevre için çalışmalar devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımına yönelik çalışmalarını sürdürecek. Bu sayede şehir genelindeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Manisa'da Yeşil Alan Bakımı Muradiye Menemen Yolu Yenileniyor (3)

Kaynak: BÜLTEN