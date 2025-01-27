Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Şubat 2025 itibarıyla eski Android telefonlara desteğini sonlandıracak. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 5.0 işletim sistemi öncesinde çalışan cihazlarda WhatsApp kullanılamayacak. Bu, özellikle eski telefon kullanıcılarını etkileyecek.

KaiOS desteği de sona erdi

WhatsApp, 2024 yılı itibarıyla KaiOS tabanlı telefonlar için de desteğini kademeli olarak sonlandırdı. 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren KaiOS kullanan telefonlarda WhatsApp'a erişim sağlanamayacak. Bu, özellikle düşük bütçeli ve basit telefon kullanıcıları için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Etkilenen telefon modelleri hangileri?

WhatsApp'ın destek vermeyeceği telefonlar arasında Samsung, Motorola, LG, HTC ve Sony gibi markaların eski popüler modelleri yer alıyor. İşte o modeller:

Motorola : Moto G (1. nesil), Droid Razr HD, Moto E (1. nesil)

: Moto G (1. nesil), Droid Razr HD, Moto E (1. nesil) Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V