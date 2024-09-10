Son dakika gelişmesi olarak, Narin Güran’ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bu olay, hem yerel hem de ulusal basında geniş bir yankı uyandırdı.

Olayın detayları

Nevzat Bahtiyar’ın, 30 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini nasıl gizlediği ve bu süreçteki detaylar, polis soruşturmasıyla netlik kazandı. Bahtiyar’ın ifadesine göre, cinayet sonrası cesedi dereye atmış ve olayın izlerini silmek için çeşitli girişimlerde bulunmuş.

Tutuklama ve ilk yargılama süreci

Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından ilk yargılama süreci başladı. Mahkeme, Bahtiyar’ın suçluluğunu değerlendirmek ve adaletin sağlanması için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. İlk duruşmanın tarihi ve detayları, kamuoyuna duyurulacak.

Polis ve adli yetkililerin açıklamaları

Polis ve adli yetkililer, Bahtiyar’ın tutuklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek, olayın detayları ve soruşturma süreci hakkında bilgi verdiler. Yetkililer, cinayetin aydınlatılması ve adaletin sağlanması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.