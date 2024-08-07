Alanya'nın turistik cazibesi sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı kalmadı; bu sefer bir Alman turistin ruhsal yolculuğuna da ev sahipliği yaptı. Almanya'dan Alanya'ya tatil için gelen Marc Jürgen Ullrich, İslamiyet'i araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Bu özel an, Alanya İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle taçlandı.

İslamiyet'e yolculuk

Almanya'dan Alanya'ya tatil için gelen Marc Jürgen Ullrich, tatili sırasında İslamiyet hakkında derinlemesine araştırmalar yaparak Müslüman olmaya karar verdi. Bu kararı üzerine Alanya İlçe Müftülüğüne başvuran Ullrich için özel bir ihtida merasimi düzenlendi.

Duygusal tören

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde, Alanya İlçe Müftü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından Ullrich'e İslamiyet hakkında bilgiler verildi. Marc Jürgen Ullrich, Kelime-i Şehadet getirerek resmen Müslüman oldu ve adını Malik Abdûlkader olarak değiştirdi. Bu duygusal anlar, törene katılanlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yeni isim: Malik Abdûlkader

İslamiyet'i seçen ve adını Malik Abdûlkader olarak değiştiren Ullrich, bu özel anı Müftü Vekili Arslan'ın tebrikleriyle taçlandırdı. Arslan, yeni Müslüman olan Abdûlkader'e çeşitli İslami kitaplar hediye etti.

Sosyal medyada ilgi topladı

Bu dönüşüm ve tören, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Marc Jürgen Ullrich'in Malik Abdûlkader ismiyle İslamiyet'i seçmesini ve bu duygusal töreni destekleyici mesajlarla paylaştı.