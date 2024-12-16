Marketlerde kullanılan plastik poşetlere yönelik zam söylentileri hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 25 kuruşa satılan poşetlere yönelik 1,5 TL'lik zam iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Zam iddiaları gerçek değil

Bakanlık, plastik poşet fiyatlarına zam yapılacağına dair söylentilerin doğru olmadığını belirtti. 2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasından bu yana fiyatlar sabit kalırken, yapılan açıklamada 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı ve değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Poşet Komisyonu ileriye dönük adımlar için çalışmalarını sürdürüyor

Açıklamada, "Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı ve şu sözlere yer verildi:

"Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir" denildi.