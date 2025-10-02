İstanbul’da Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların en çok merak ettiği soru “İstanbul’da daha büyük deprem olacak mı?” oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı yayında Silivri açıklarındaki fay hattına dikkat çekerek olası senaryoyu değerlendirdi.

AFAD verilerine göre deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Ekim’de saat 14.55’te Marmara Ereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Üşümezsoy: “6.5’in altında depremler olabilir”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, deprem sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben tam 20 yıldır söylüyorum. Yalnızca Silivri’deki fayı işaret ediyorum, kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 kilometre. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Birebir böyle söyleyince bana kızıyorlardı.”

Üşümezsoy, Silivri açıklarında bu tür depremlerin olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

“23 Nisan’daki depremin yarısı”

Üşümezsoy ayrıca 23 Nisan’da meydana gelen depreme atıf yaparak, “O depremin yarısı oldu, diğer yarısı daha gerçekleşmedi. Bu nedenle bu tarz depremler görülebilir” ifadelerini kullandı.