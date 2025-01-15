Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. GESTAŞ AŞ, bazı deniz seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.
GESTAŞ seferleri durdurdu
GESTAŞ AŞ, Marmara bölgesindeki fırtına nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların alternatif plan yapmaları istendi.
Hangi seferler iptal edildi?
15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı’dan saat 08.00, Marmara’dan ise saat 11.30’da yapılacak seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Yolculara uyarı yapıldı
GESTAŞ yetkilileri, yolcuların sefer saatlerini dikkatle takip etmelerini ve mağduriyet yaşamamaları için alternatif planlar yapmalarını önerdi.
Kaynak: İHA