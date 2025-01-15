Bunlar da ilginizi çekebilir

GESTAŞ yetkilileri, yolcuların sefer saatlerini dikkatle takip etmelerini ve mağduriyet yaşamamaları için alternatif planlar yapmalarını önerdi.

15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı’dan saat 08.00, Marmara’dan ise saat 11.30’da yapılacak seferler hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ AŞ, Marmara bölgesindeki fırtına nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların alternatif plan yapmaları istendi.

Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımı nı aksattı. GESTAŞ AŞ, bazı deniz seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.