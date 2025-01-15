Urla Bağ Yolu Turizm Yarışmasında Finale Kaldı!

Urla Bağ Yolu, sürdürülebilir turizm alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu Derneği’nin ortak çalışmasıyla hayata geçen proje, “2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye” listesine girdikten sonra, şimdi de “2025 Yeşil Destinasyonlar Halkın Seçimi Ödülü” için yarışıyor.

Sürdürülebilir turizmde istikrarını koruyor

Urla Bağ Yolu’nun “Yeşil Destinasyonlar” (Green Destinations) platformunda elde ettiği başarı, İzmir’in sürdürülebilir turizme olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. 2023 yılında Efeler Yolu ile bu prestijli listede yer alan İzmir, 2024 yılında da Urla Bağ Yolu ile uluslararası arenada dikkat çekti. Şimdi ise “Halkın Seçimi Ödülü” için tüm dünyadan destek bekleniyor.

Halkın katılımıyla ödül sahibini bulacak

“2025 Yeşil Destinasyonlar Halkın Seçimi Ödülü” için oy verme süreci 25 Ocak’a kadar devam ediyor. Destekçiler, her gün bir kez oy kullanabiliyor. Mart ayında ITB Berlin Turizm Fuarı’nda kazananın açıklanacağı bu ödül için oylarınızı bu bağlantıdan “Turkey - Urla/İzmir” seçeneğine vererek kullanabilirsiniz.

Sertifikasyon çalışmaları devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir turizm konusundaki hedeflerini büyütmeye devam ediyor. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyeliği kapsamında, Selçuk ve Urla bölgelerinde “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası” almak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çabalar, İzmir’in hem çevre dostu hem de ekonomik kalkınmayı destekleyen bir model olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Urla Bağ Yolu’nun hikayesi

2013 yılında kurulan Urla Bağ Yolu, Urla’nın şarap kültürünü canlandırmak ve yerel ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bugün 10 şarap üreticisinin yer aldığı bu rota, çevre dostu uygulamaları ve kültürel mirasın korunmasını öncelik haline getirerek sürdürülebilir turizmin bir modeli haline geldi.

Dünyanın dikkatini çeken bir başarı

Yeşil Destinasyonlar ağı, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen destinasyonları ön plana çıkarıyor. Urla Bağ Yolu, çevre dostu uygulamaları ve yerel kültürle bütünleşen yapısıyla bu alanda dikkat çekici bir örnek sunuyor. Urla Bağ Yolu'nun bu prestijli ödülü kazanmasına destek olmak için https://opavote.com/en/vote/5100820134100992 adresini ziyaret ederek oy verebilirsiniz. Unutmayın, her gün bir kez oy kullanabilirsiniz!