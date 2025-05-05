Marmaris’te turizm sezonu başlamışken, Marmaris Belediyesinin önceki dönem “Meclis Kararlarını” öne sürerek uygulanmasını istediği yaptırımlara, esnaf tepkileri devam ediyor.

Marmaris Belediyesinin esnaftan kaynaklandığı öne sürdüğü, “Görüntü kirliliğini kaldırmak ve kamu düzenini sağlamak” için esnaflara ilettiği “dükkan önlerine ürün koyma yasağı” ile ilgili uygulama talimatlarına karşı, daha önce Marmaris Belediyesi önünde toplanan bir grup esnaf, bu kez de aileleriyle birlikte Atatürk Meydanında bir araya geldi.

ZOR DURUMLAR YAŞIYORUZ

Esnaflar adına açıklama yapan Ramazan Şah, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün “geçmiş dönem kararlarına sığınmayıp, yetkisini kullanarak güncel çözüm üretmesi gerektiğini ve esnaf için yasak koymak yerine, esnafın hakkaniyetle işini yapması için bir model standardı önermesi gerektiğine dikkat çekerek; “Kentin her köşesinde, mahallesinde sokağında alın teriyle, emeğiyle çalışan, mahalle kültürünün parçası ve kentin en değerli taşı olan esnaf, bu düzenlemelerden doğrudan ve olumsuz etkilenmiştir. Elbette bir kentin çevre düzeni ve şehir estetiği önemlidir. Ancak bu hedeflere ulaşırken, yolların, kaldırımları ve de parkların ciddi bir dönüşüme ihtiyacı varken, yıllardır bu şehrin nabzını tutan esnafın sesi duyulmadan, onun yaşadığı gerçekler görülmeden atılan her adım eksik kalacaktır. Ülkemizde yaşam şartlarının bu kadar zorlaştığı bir süreçte Marmaris belediyesinin koşullarımızı iyileştirmesini beklerken; ısrarla uygulanmak istenen bu kararlar, esnafın çalışma alanına yapılan müdahaleler, yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek, aynı zamanda esnafın emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalmak olacaktır" dedi.



KAT MÜLKİYETİMİZ EKONOMİK HAKKIMIZDIR

Şah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Kat mülkiyeti hakkını yalnızca hukuki bir terim olarak görmüyoruz, Aynı zamanda emeğimizin ve alın terimizin teminatı olarak görmekteyiz. Bu hakka saygı duyarak, birlikte daha iyisini nasıl yapacağımızın yollarını aramalıyız. Bizler Marmaris esnafları olarak yeterki isteyelim, kentimizde hem düzenin hem de yaşamın bir arada rahatça var olabileceğine gönülden inanıyoruz. Yasaklarla, baskılarla, cezalarla değil; danışarak, destekleyerek saygı ve sevgi dolu yaşanabilir bir Marmaris mümkündür. Gelin, esnafı dışlamadan, onun varlığını, onun emeğini ve de en önemlisi onun hakkını gözeterek, bu kenti birlikte inşa edelim. Çünkü Marmaris Hepimizin!” dedi.