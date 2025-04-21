Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilere yönelik destek çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 9-10-11 Mayıs tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Girişimci Kadınlara Destek Günleri” için başvuru süreci başladı. Etkinlik, daha önce stant açmamış kadın girişimcilere özel olarak planlandı.

Başvurular yüz yüze yapılacak

Festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler, 21-22 Nisan tarihlerinde Merkezefendi Sanat Merkezi'ne giderek başvurularını yüz yüze gerçekleştirebilecek. Katılım kontenjanla sınırlı olacak.

Başvuru şartları açıklandı

Festivalde yer almak isteyen girişimci kadınların başvuru sırasında şu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor:

Aralık 2024 El Emeği Festivali'nde al-sat ürünü satmamış olmak

Başvuruda yalnızca hazır ürün (al-sat) sunmak

Başvuruya en az 5 ürün ile gelmek

Gıda ürünleriyle başvuru yapılamayacak

Şeniz Doğan: “Kadınlarımızın yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, girişimci kadınlara verdikleri desteği vurguladı:

“Kadınlarımızın mutlu ve sosyal bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Bu festival ile hem girişimci kadınlarımıza destek oluyoruz hem de toplumsal dayanışmayı artırıyoruz.”

Etkinlik sosyal katılımı da teşvik ediyor

Sadece ekonomik destekle sınırlı kalmayan festival, katılımcı kadınların bir araya gelerek sosyalleşmelerine de olanak tanıyor. Daha önce düzenlenen etkinliklerin aile bütçelerine katkı sunduğu ve büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.