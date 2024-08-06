Marmaris açıklarındaki bir gezi teknesinde, bir kişinin aniden rahatsızlandığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan bu ihbar üzerine, bölgeye hızla sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

İlk müdahale teknede yapıldı

Sahil güvenlik ekipleri, rahatsızlanan kişiye ilk müdahaleyi teknede gerçekleştirdi. Ardından, tıbbi tahliye işlemi yapılarak, hasta güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Karaya ulaştırılan kişi, bekleyen ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi sürüyor

Sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmezken, hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.