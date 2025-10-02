Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre yabancı yatırımcılar 26 Eylül haftasında 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve diğer sektör varlıklarında da artış görüldü.

Hisse stokları yükseldi

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi alımları 26 Eylül haftasında 158,8 milyon dolara ulaştı. Bu alımlarla birlikte yabancıların hisse senedi stoku 19 Eylül’deki 33 milyar 736,8 milyon dolardan 33 milyar 823 milyon dolara yükseldi.

DİBS ve diğer varlıklar

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS alımları 51,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokları bir haftada 15 milyar 160,6 milyon dolardan 15 milyar 637,9 milyon dolara çıktı.

Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarında da artış yaşandı. Yabancıların ÖST stokları 664,7 milyon dolardan 696,9 milyon dolara yükseldi.