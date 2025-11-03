Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son haftalarda art arda yaşanan depremlerle gündemde. AFAD verilerine göre 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 15.35’te, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

Sarsıntıların ardından vatandaşlar “Sındırgı’da neden sürekli deprem oluyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Okan Tüysüz: “Depremler enerji boşalmasıyla bağlantılı”

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaşanan sarsıntıların nedenini enerji birikimi ve fay kırılmalarıyla açıkladı.

Tüysüz, “Bu tür deprem etkinlikleri uzun sürebilir. Burada depremin olması, fayın kırılması ve çevredeki diğer fayları etkilemesiyle ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Büyük olasılıkla 10 Ağustos’taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen son sarsıntılar birbirini etkileyen olaylardır” dedi.

Uzman, yaşanan hareketliliğin bir stres boşalması olduğunu belirterek, bunun bölgedeki fay hatlarının enerji dengesini sağlama çabası olduğunu vurguladı.

“Deprem fırtınası ifadesi yanlış anlaşılmamalı”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise “deprem fırtınası” teriminin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Sözbilir, “Deprem fırtınası, büyük bir ana şoktan sonra 3 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sık görülmesi anlamına gelir. Bu, zarar verici bir durum değil; tam tersine sistemin rahatlaması açısından doğal bir süreçtir. Bölgedeki jeotermal sistemlerin varlığı da bu hareketliliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

“Ege Bölgesi dünyanın en aktif deprem alanlarından biri”

Tüysüz, Ege Bölgesi’nin dünyanın en sık deprem görülen bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak şu uyarıda bulundu:

“Türkiye bir deprem ülkesi. Önemli olan depreme hazır olmak. Bu tür depremlerden hasar görmemek için yapı stokumuzu ve toplumumuzu güçlendirmemiz gerekiyor.”