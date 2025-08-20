Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine karşı önlemleri güçlendiriyor. Bakan Mehmet Şimşek, sahte belgeyle mücadeleye yönelik risk analizine dayalı yeni uygulamaların 1 Ekim’den itibaren devreye alınacağını açıkladı. Yeni sistemle birlikte sahte belge kullanan mükellefler için üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak ve teminat gösteremeyenler hakkında ihtiyati haciz tedbiri hayata geçirilecek.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmayla, sahte belge kullanımında “bilmeden kullanım” anlayışına son verilecek. Bundan böyle belgelerin “bilerek” kullanıldığı esas alınacak. Bu kapsamda sahte belge kullananlar artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek. Bakanlık, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına yol açan sahte belge fiillerine karşı denetim ve yaptırımların dozunu artırmayı hedefliyor.

Teminat ve ihtiyati haciz uygulaması devreye giriyor

Yeni dönemde sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvence altına almak için teminat talep edilecek. Özellikle geçmişte sahte belge kullanma riskine sahip olanlar ve belirli kriterleri taşıyan mükellefler, teminat gösteremezse ihtiyati haciz ile karşılaşacak. VDK ekipleri, mal ve hizmet alım-satım işlemlerini risk analizine dayalı olarak inceleyecek. Riskli görülen mükelleflerden depolarındaki malları göstermeleri, satış belgelerini ibraz etmeleri veya üretimde kullandıkları mallara ilişkin kayıtları sunmaları istenecek.

Denetimler, özellikle faal işletmeler üzerinden yoğunlaşacak. VDK, geçmiş dönem belgelerini incelerken cari dönem belgelerini ağırlıklı olarak denetleyecek. Kapanmış işletmeler yerine faal firmaların kontrolüne öncelik verilecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımları ile sahte belge kullandığı tespit edilen mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.

Sahte belge düzenleyenler de hedefte

Sahte belgeyi düzenleyen mükellefler için aylar süren inceleme ve raporlama süreçleri yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla hızlandırılacak. Böylece sahte belge düzenleyenlerin hızlı bir şekilde cezalandırılması ve zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespiti sağlanacak. Bu uygulama, elde edilen finansal avantajların önlenmesine de katkıda bulunacak.

Bakanlık ayrıca geçmişte sahte belge kullandığı şüphe edilen mükellefleri yazılı olarak bilgilendirecek. Bu sayede mükelleflere kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge kullananların yanı sıra bu belgeleri düzenleyip organize şekilde suçu yürütenler de yakından takip edilecek. Konu, gerekirse “para aklama” boyutuyla da ele alınacak.

Bakan Şimşek’ten kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahte belgeyle mücadelede tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlaması için bu tedbirler 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak” ifadelerini kullandı. Şimşek, yeni uygulamanın kamu kaynaklarının korunmasına ve sahte belgeyle mücadelede caydırıcılığın artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.