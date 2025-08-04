Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025–2026 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı. Sağlık kontrollerinin ardından parkeye inen takım, sezonun ilk antrenmanını fiziksel dayanıklılık ve performans odaklı gerçekleştirdi.



Yeni sezon hazırlıkları başladı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezona güçlü bir giriş yapmak amacıyla antrenmanlarına başladı. Başantrenör İstemihan Örücü yönetimindeki ilk idman, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yapıldı.

Sezonun ilk antrenmanında, sporcuların atletik dayanıklılığı, çevikliği ve kuvvet düzeyleri test edildi. Antrenman programları, bireysel ihtiyaçlara göre özel olarak planlandı.

Performans testleri ve kuvvet çalışmaları

Atletik ve Performans Antrenörleri Mertcan Damat ile Tayeddin Yurğa'nın liderliğinde yapılan çalışmalarda, sezon boyunca sporcuların sakatlık riskini azaltmak ve performansı artırmak hedefleniyor.

Hazırlık süreci boyunca atletizm, kuvvet ve dayanıklılık odaklı antrenmanlarla takımın fiziki gücünün artırılması planlanıyor.

“Güçlü ve iddialı bir ekibiz”

Başantrenör İstemihan Örücü, takımın sezona disiplinli ve yoğun bir programla hazırlandığını belirterek, “Güçlü ve iddialı bir ekibiz. Turgutlu’ya layık bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunun için sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Yönetimden başarı dileği

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, “Sezonun başlangıcı her zaman heyecan vericidir. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.