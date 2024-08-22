Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını açıkladı.

Eylül ayının ikisinde öğretmenlerin seminerlerinin başlayacağına değinen Tekin, “9 Eylül itibarıyla öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında “Ara tatiller kalkacak mı?” sorusuna ise “Hayır, ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir gündemimiz olmadığını söylemiştik. Şu an kaldırılmasıyla ilgili olarak bize ulaşmış bir konu yok” dedi.

Deprem bölgesinde derslik inşaatı hâlâ devam ediyor

Deprem bölgesindeki okullarla ilgili de açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Depremden etkilenen 11 ilde toplam bin 295 okulun, 9 bin 935 dersliğin kullanılamaz hâle geldiğini söyledi.

Tekin, deprem bölgesinde derslik inşaatlarının devam ettiğini belirterek inşaatı tamamlanan dersliklerin yakın zamanda açılacağını dile getirdi. Tekin, şöyle konuştu:

“6 Şubat'tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde, eksilen 9 bin 935 dersliğin yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanıp eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19 bin 784 derslik yapıldı. Yani yaklaşık 10 bin derslik ilave olarak eklenmiş olacak. Bu tabii Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği talimatla her ilde yaklaşık olarak 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının yüzde 10 üzerinde bir dersliğe kavuşmuş olacak demektir. Dolayısıyla 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki rakamların yaklaşık olarak yüzde 10'undan fazla derslik sayısı, eğitim-öğretim sürecine kazandırılmış olacak.”