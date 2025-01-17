Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni düzenlemeyle ilkokullarda sınıf tekrarını getiriyor. MEB, "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı ve bu kapsamda, öğrencilerin yeterlilik düzeyini tamamlamadığı durumlarda, velilerin başvurusu ile sınıf tekrarı yapılabileceğini duyurdu. Bu düzenleme, ilkokul öğrenimi sürecinde yalnızca bir kez uygulanacak.

"Gelişim Raporu" karne yerine gelecek

MEB'in yeni yönetmeliğiyle birlikte, ilkokullarda karne uygulaması değişiyor. Artık her dönem sonunda "gelişim raporu" verilecek. Bu rapor, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini içerecek ve velilere daha ayrıntılı bilgi sunacak. Okul öncesi eğitimde ise "beceri edinim raporu" verilecek.

Sınıf tekrarı için şartlar netleşti

Sınıf tekrarı hakkı, okul müdürlüğü tarafından belirlenen yeterlilik düzeyine ulaşamayan öğrenciler için geçerli olacak. Ancak bu işlem sadece bir kez yapılabilecek. Veliler, ders yılı bitimine bir hafta kala okul müdürlüğüne başvuru yaparak sınıf tekrarını talep edebilecek. Ayrıca, kaynaştırma öğrencileri için de aynı uygulama geçerli olacak.

"Birçok farklı alanda da düzenlemelere gidildi"

Yönetmelik, eğitimdeki diğer bazı önemli değişiklikleri de içeriyor. Öğrencilere nakil işlemleri, okul öncesi eğitimde anasınıflarının açılması, okulda yemek süresi gibi birçok farklı alanda da düzenlemelere gidildi. MEB, öğrenci kayıtlarında belgelerle ilgili yeni şartlar da getirdi ve okullarda devamsızlık takip sistemini hızlandırdı.