Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak yaz tatili süresini 20 gün kısaltma kararı aldı. Bu düzenleme, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada bu değişikliğin öğrencilerin eğitim kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

Bakan Tekin, "Yaz tatili süresinin kısaltılmasıyla öğrencilerin akademik performanslarında iyileşme sağlamayı hedefliyoruz," dedi. Ancak bu yıl için tatil süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 9 Eylül'de başlayacağını vurguladı.

Ayrıca, ders saatlerinde de değişiklik yapılması gündemde. Öğretmenlerden gelen yoğun şikayetler üzerine, ders saatlerinin kısaltılması planlanıyor. Bu düzenlemenin de gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulması bekleniyor.

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Takvimi:

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

11-15 Kasım 2024 Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025 Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2025