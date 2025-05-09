112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara 15 bin TL idari para cezası verilmesini öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunan kişilere yönelik para cezalarının artırılması öngörüldü. Yasaya göre, ihbarın gerçek dışı olduğunun ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde, ilgili kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezası artırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezai yaptırımlar artırıldı.

Yeni düzenlemeyle, 112'yi arayarak amacı dışında çağrıyı meşgul eden, görevlilerle konuşan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere verilen idari para cezası 250 liradan 1.500 liraya çıkarıldı.

Asılsız ihbarda 15 bin lira ceza

Ekiplerin olay yerine intikal etmesinin ardından yapılan incelemeyle, ihbarın asılsız olduğunun tutanakla belirlenmesi durumunda, kişiye il valilikleri tarafından 15 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Tekrarlayan fiillere iki kat ceza

Yeni yasa, aynı kişinin bu eylemi bir yıl içinde tekrarlaması halinde, cezanın iki katı oranında uygulanmasını da hükme bağlıyor. Böylece asılsız ihbarın tekrarı durumunda ceza tutarı 30 bin liraya kadar çıkabilecek.