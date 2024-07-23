Medical Point Hastaneler Grubu, sağlık turizmi çalışmalarını hızlandırarak bugüne kadar yaklaşık 100 bin yabancı hastayı sağlığına kavuşturdu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "Dünya standartlarında hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sağlıkta 25 yıllık tecrübe

Sağlık sektöründe 25 yıllık tecrübesi ile tanınan Medical Point Hastaneler Grubu, kaliteli sağlık hizmetinden ödün vermeden her geçen gün sağlık turizmi çalışmalarını artırıyor. Robotik cerrahi, kişiselleştirilmiş tıp, yapay zeka destekli teşhis ve büyük veri analizi gibi ileri teknolojilerle hizmet veren grup, Sağlıkta 5.0 mottosu ile uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 100 bin yabancı hastayı iyileştiren Medical Point, sağlık turizminde önemli bir marka haline geldi.

Global tedavi hizmetleri

Medical Point Hastaneler Grubu, özellikle İngiltere, Amerika ve Libya'dan gelen hastalara Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Onkoloji ve Hematoloji bölümlerinde tedavi hizmeti sunuyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "Başta İngiltere, Amerika ve Libya'dan gelen hastalarımıza dünya standartlarında hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Uzman kadromuzla hastalarımızın sağlığına kavuşmaları için özveriyle çalışıyoruz. Amacımız, ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren tedavileri yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ile birleştirerek daha fazla hastaya ulaşmaktır." dedi. Kubba, hastane grubunun hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflediğini belirtti ve güvenilir bir marka olma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kazakistan ile sağlık işbirliği

Kazakistan Almatı’da açılan sağlık ofisiyle çalışmalarını hızlandıran Medical Point Hastaneler Grubu, uzman hekim kadrosuyla Kazakistanlı hastalara da şifa dağıtacak. Geçtiğimiz günlerde İEÜ Medical Point Hastanesi’ni ziyaret eden Kazakistanlı hekimler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Funda Göde, Op. Dr. Lyudmyla Kadıoğlu, Op. Dr. Pınar Tuğçe Özer ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Gökçü’den eğitim aldı. Veysi Kubba, Kazakistan ile kurulan bu şifa köprüsünün farklı işbirliklerine de kapı açacağını ifade ederek, "Sağlık ofisimizde, belirli günlerde Kazakistan’a giden uzman hekimlerimiz en güncel ve en etkili tedavi yöntemlerini Kazakistanlı hastalar ile paylaşıyor. Bu şifa köprüsü, iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek önemli bir adımdır. Gelecekte farklı işbirliklerine de kapı açılacağına inanıyorum." dedi.