Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Sepil, ülke futbolunun durumu, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar, İzmir'de oynanan milli maç ve Göztepe'nin yatırımlarıyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Ev sahibi olmak sadece ülkeyle olacak iş değil"

Türkiye'nin İzlanda ile oynadığı maçla ilgili Sepil, " Biz çok güzel bir ambiyans oluşturduk. Hatta ev sahibi olduğumuz için hem TFF Başkanı hem de İzlanda Federasyon Başkanı'nı ağırladık. Sonrasında İzlanda heyetiyle konuştuğumuzda ambiyansın harika olduğunu, Türkiye'nin güzel oynayarak kazandıklarını bana söyledi. Zaten futbol böyle olmalı. Şimdi çok konuşulan bir şey var. Bütün milli takımların bir stadı olmalı. Bizde ilk başta İstanbul'daki stad (Atatürk Olimpiyat Stadı) düşünüldü fakat olmadı. Tabi tüm maçlar bizim stadımızda oynansın demiyorum ama oyuncular için de habire değişen stad sorun olabilir. Ama ev sahibi takım olmak sadece ülkeyle olacak iş değil, bir ya da iki stadı olur ki oyuncular da benimsesin. Misal diğer maç Samsun'da oynanacak, orada da bizdeki gibi benzer bir ambiyans oluşacağına inanıyorum. Bizim stadımız 20 bin kişilik, küçük gelebilir bazı durumlarda evet, o yüzden bir ya da iki daimi stadyum olabilir." cümlelerini paylaştı.