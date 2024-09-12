Inditex, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka ve Oysho markalarıyla 2024’ün ilk yarısında dikkat çekici bir performans sergiledi. İlkbahar/Yaz koleksiyonu müşteriler tarafından büyük ilgi gördü ve satışlar yüzde 7,2 artışla 18,1 milyar Euro'ya ulaştı. Bu dönemde hem mağaza hem de internet satışlarında tatmin edici bir gelişme gözlemlendi.

Sonbahar/Kış Koleksiyonları da başarıyı sürdürüyor

1 Ağustos ile 8 Eylül 2024 arasında sabit para birimiyle yapılan mağaza ve internet satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11 arttı. Bu sonuçlar, sonbahar/kış koleksiyonlarının da büyük beğeni topladığını gösteriyor.

Brüt Kar ve Kar Marjında Artış

Brüt kar yüzde 7,5 artışla 10,5 milyar Euro'ya çıkarken, brüt kar marjı yüzde 58,3'e yükseldi. CEO Óscar García Maceiras, moda tekliflerinin tasarımı ve kalitesi ile operasyonel verimliliğin, bu sağlam sonuçların anahtarı olduğunu belirtti.

Finansal Performans Detayları

- Faaliyet giderleri, satış büyümesinin altında kalarak yüzde 6,8 arttı.

- FAVÖK yüzde 8,1 artışla 5,0 milyar Euro'ya yükseldi.

- FVÖK yüzde 11,9 artışla 3,5 milyar Euro'ya, PBT ise yüzde 10,6 artışla 3,6 milyar Euro'ya çıktı.

- Net gelir yüzde 10,1 artışla 2,8 milyar Euro oldu.

Güçlü işletme performansı, yüksek nakit akışına yol açtı. Hisse başına 0,77 Euro tutarındaki nihai temettü, 4 Kasım 2024 tarihinde ödenecek.