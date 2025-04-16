Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 10 saat süren ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındığı bildirildi. Başhekimden açıklama geldi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından acil olarak ameliyata alınan Önder’in 10 saat süren operasyonu başarıyla tamamlandı. Önder’in yoğun bakımda tedavisine devam edildiği bildirildi.

10 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, Önder’in 112 ekipleri tarafından saat 22.41’de nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Başhekim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Başhekimliğin açıklamasında, “Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmıştır. Yapılan acil ekokardiyografi ile Tip 1 Aort Disseksiyonu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Teşhis: Tip 1 aort disseksiyonu

Açıklamada, Önder’e konulan teşhisin kalpten çıkan ana aortanın yırtılması anlamına gelen “Tip 1 Aort Disseksiyonu” olduğu ve bunun tüm aort katmanlarını içerdiği vurgulandı. Ameliyatın ardından Önder’in yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Takiben 23.05'de yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp stüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırğasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomız işlemeleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir dissksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılmamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır."

"Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamın Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır" denilen açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DEM Parti açıklama yaptı

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ameliyat devam ettiği sırada bir açıklama yapmıştı. Sabahın erken saatlerinde konuşan Ayşegül Doğan, "Hepimiz size iyi haberler verebilmek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların size verdiği bilgiler dışında henüz bir bilgi yok bizde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ameliyat bitti mi bitmedi mi, bundan sonraki süreç nasıl olacak. Buna ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırrı Süreyya Önder emin ellerde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buldan, görüşmelerinde Erdoğan’ın ayrıca, "Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatına giren ekipte Türkiye’nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu belirttiğini" aktardı.