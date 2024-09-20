Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor ile Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Kayserispor, 89. dakikaya kadar 2-0 önde olmasına rağmen, bordo-mavili ekip 89'da ve 90+8'de bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından, Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Yılmaz, soyunma odasına giderken taraftardan gelen tepkilere yanıt vererek, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" dedi.

Burak Yılmaz:”Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım!” pic.twitter.com/EWVsyUFWzt — çakılı defans ®💦 (@cakilidefans) September 19, 2024

Burak Yılmaz, futbolculuk kariyeri boyunca 5 buçuk sezon Trabzonspor formasını giymiş ve bu süreçte çıktığı 125 maçta 86 gol ve 12 asist ile başarılı bir performans sergilemişti.