Edinilen bilgilere göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Ekim 2025 tarihinde yapılan operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekeli Atatürk Mahallesi’nde bir depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda:

3 milyon 400 bin adet sigara filtresi,

5 bin 865 bobin sigara üretim kâğıdı (her biri 6 bin metre uzunluğunda ve yabancı menşeli olduğu değerlendiriliyor) ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/5. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletimizin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir.” denildi.